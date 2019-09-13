Москва, , 09:56 — REGNUM РЖД запускает два новых ночных маршрута. Кольцевые поезда свяжут Москву с Тулой и Калугой, а также с городами в Московской, Калужской и Тульской областях, сообщается на сайте компании.

Читайте также: РЖД инвестируют в магистрали 184 млрд рублей

Составы будут включать в себя: СВ, плацкартные, сидячие и купейные вагоны. Курсировать поезда начнут с 1 ноября 2019 года ежедневно.

Поезд Москва — Калуга — Тула — Москва будет отправляться с Киевского вокзала в 18:40, а поезд Москва — Тула — Калуга — Москва — с Павелецкого вокзала в 20:33.

Как сообщало ИА REGNUM, ОАО «Российские железные дороги» планирует отказаться от вагонов-ресторанов на части поездов.

Подробнее по теме: РЖД оптимизирует вагоны-рестораны