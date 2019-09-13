Анкара, , 15:45 — REGNUM Министр энергетики Турецкой Республики Фатих Донмез заявил: «Одной из поворотных точек энергетической безопасности Турции являются экологически чистые источники энергии. Мы на 40−50% зависимы от импорта энергии».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фатих Донмез отметил: «В среднем за год за источники энергии мы платим до 40 млрд долларов. Мы вынуждены развивать использование собственных источников энергии. Таким образом мы сможем существенно снизить внешнюю зависимость».

Министр добавил: «Турция растет, развивается, повышаются ее потребности в энергии. Мы должны гарантировать не получение из различных источников. Их разнообразие — важный фактор нашей стратегии в энергетике».