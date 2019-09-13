Анкара, , 13:54 — REGNUM Совет валютной политики Центрального банка Турецкой Республики опубликовал официальное заявление, в котором сообщил о том, что процентные ставки были снижены на 325 базовых отметок, с 19,75% до 16,50%.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении также говорится, что данные за последний период показывают, что экономика страны подаёт симптомы к восстановлению. В первой половине 2019 года продолжился рост доли экспорта, инвестиции находились на слабом уровне, а уровень частных потребительских расходов увеличился.

В заявлении отмечено, что ситуация на фронте борьбы с инфляцией улучшилась, курс турецкой лиры стабилизировался, наблюдается общее замедление темпов инфляции. В августе 2019 года инфляция потребительских цен на основные товары, энергию и продукты питания снизилась.