Южно-Сахалинск, , 09:52 — REGNUM Валерий Лимаренко, победивший на губернаторских выборах 8 сентября 2019 года и официально вступивший в должность 12 сентября, заявил о намерении обеспечить всех жителей области чистой водой за пять лет, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Ситуацию со снабжением населения островного региона чистой питьевой водой Валерий Лимаренко назвал «худшей в России»:

Валерий Лимаренко «Хочу честно сказать, что ситуация по водоснабжению и водоотведению в Сахалинской области сегодня одна из худших в России. За ближайшие пять лет 100% людей должны быть обеспечены качественной питьевой водой».

Как сообщало ИА REGNUM, проблема водоснабжения — одна из ключевых на Сахалине. Водопровод в столице региона Южно-Сахалинске почти весь — времен японской оккупации, он очень старый, даже старинный, выполнен из дерева. Коммунальщики отмечают, что не знают, где он залегает, потому что после победы советских войск в 1945 году, покидая Сахалин, японцы забрали всю документацию. Тем не менее раритетный водопровод лучше, чем участки, где трубы прокладывали в советское или постсоветское время. В провинции проблем еще больше, во многих муниципалитетах с советских времен сохраняется сеансовая подача воды в дома.