Ереван, , 09:55 — REGNUM Разданский цементный завод в Армении находится в сложной ситуации, 13 сентября пишет издание «Жоговурд».

Издание сообщает, что руководство завода не только сократило число сотрудников, но и уменьшило выплаты в бюджет страны.

Согласно данным, опубликованным Комитетом государственных доходом Республики Армении, компания в прошлом году выплатила более 87 млн драм (около 12 млн рублей) налогов в казну. В первом полугодии 2019 года завод не произвел никаких налоговых платежей в бюджет страны, предприятие не попало в список тысячи крупных налогоплательщиков.

По информации газеты, причиной кризиса в компании стал рост импорта цемента иранского производства. Это нанесло большой экономический урон предприятию.