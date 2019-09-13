Тегеран, , 11:50 — REGNUM Иранская фирма Амир впервые экспортировала в Германию свой биореактор для производства фармацевтической продукции, вакцин и биоконверсии органических отходов. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам генерального директора Аббаса Эхтери, компания Амир является ведущей наукоемкой компанией Ирана, работающей в нефтегазовой, горнодобывающей и в фармацевтической отрасли. Он подчеркнул, что биореактор является воплощением новейших иранских технологий, и существуют перспективы его поставок в Германию на долговременной основе.

Аббас Эхтери подчеркнул необходимость увеличения инвестиций в наукоемкие отрасли иранской экономики. По его мнению, это сможет снизить зависимость экономики страны от экспорта энергоресурсов.