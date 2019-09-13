Аддис-Абеба, , 15:09 — REGNUM Исполнительный секретарь Экономической комиссии для Африки Организации Объединенных Наций (ЭКА ООН) Вера Сонгве заявила, что план Эфиопии по увеличению объема ВВП на душу населения с нынешних 865 долларов США до 2219 долларов США к 2021 году является «очень амбициозным», но выполнимым, и сослалась на истории успеха Китая, Лаоса и других стран.

Она отметила, что правительство Эфиопии обнародовало «внутреннюю экономическую реформу», цель которой — раскрыть потенциал развития страны и устранить макроэкономический дисбаланс, с которым страна столкнулась в течение последних 3 лет. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ezega.

Тем не менее Сонгве предупредила, что в Эфиопии в настоящее время наблюдается дефицит бюджета в 10 миллиардов долларов США — 6 миллиардов долларов долгов в виде инвестиций и 4 миллиарда внутреннего долга — который необходимо преодолеть для достижения своих целей.

«Если Эфиопия продолжит накапливать долги так, как делает сейчас, страна, вероятно, попадет в долговую яму в течение следующих двух лет, и многие проведенные структурные реформы не приведут к увеличению инвестиций частного сектора, потому что Эфиопия не будет кредитоспособной страной», — добавила она.

Новая экономическая реформа обрисовывает в общих чертах макроэкономические, структурные и секторальные реформы, которые проложат путь к созданию рабочих мест, сокращению бедности и инклюзивному росту. Правительство будет отдавать приоритет развитию таких секторов, как сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, горнодобывающая промышленность и туризм.