Аддис-Абеба, , 13:55 — REGNUM Согласно новому отчету, подготовленному финансовой консалтинговой фирмой EY, Эфиопия превзошла все другие страны Африки в 2018 году по объему полученных прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Отчет EY о привлекательности экономик для инвестиций показывает, что в 2018 году Эфиопия привлекла иностранные инвестиции на сумму 7,3 млрд долларов США. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

В Эфиопии, согласно отчету EY, прямые иностранные инвестиции привели к созданию 16 000 рабочих мест на 29 реализованных проектах. Эксперты заявили, что Эфиопия привлекает большие объемы иностранных инвестиций по сравнению с ее региональными соседями благодаря «эффективной» деловой среде и огромному неиспользованному потенциалу внутреннего рынка.

«Эфиопия имеет доступное электроснабжение и обслуживается собственной эффективной авиакомпанией», — сказал Фрэнсис Камау, налоговый партнер в отделе аудита и консалтинга EY East Africa. «Она также имеет огромный внутренний рынок с гарантированным доступом к внешним рынкам через хорошо обслуживаемые особые экономические зоны».