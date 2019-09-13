Аддис-Абеба, , 15:51 — REGNUM В докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) о сырьевых товарах и развитии за 2019 год сообщается, что диверсификация экономики и экспорта является единственно правильным ответом на проблемы, возникающие в связи с изменением климата в развивающихся странах, которые зависят от экспорта сырьевых товаров. «Природно-климатический кризис представляет собой угрозу для существования развивающихся стран, зависящих от сырьевых товаров, и приведет к краху некоторых из них, если сейчас не будут приняты решительные меры», — отмечается в докладе со ссылкой на Генерального секретаря ЮНКТАД Мухису Китуйи. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство The Ethiopia Observer.

Диверсификация может быть горизонтальной, что повлечет за собой переход к производству новых товаров и созданию новых секторов с целью уменьшения зависимости от узкого ассортимента, или вертикальной, которая предполагает изменение цепочки добавленной стоимости товара для повышения его стоимости.

Согласно сообщению Генерального секретаря ЮНКТАД, развивающиеся страны должны оценить свой потенциал диверсификации и уменьшить свою сырьевую зависимость, которая на протяжении десятилетий уберегала их от негативного влияния проблем неустойчивых рынков и изменения климата.

Кроме того, в докладе говорится, что развитые страны должны выполнить свои обязательства в рамках Парижского соглашения по передаче экологически чистых технологий развивающимся странам, чтобы помочь им эффективно участвовать в глобальных усилиях по смягчению последствий и адаптации к климатическому кризису.