Сеул, , 09:01 — REGNUM В первой половине 2019 года объем продажи лотерейных билетов в Южной Корее превысил отметку в 2 трлн вон (~$1,69 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.

Согласно опубликованным данным, в первой половине текущего года объем продаж лотерейных билетов составил 2,35 трлн вон (~$1,99 млрд), что на 8,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что 2,13 трлн вон (~$1,8 млрд) пришлось на билеты лото, 50,8 млрд вон (~$43,09 млн) — на билеты пенсионной лотереи, 32,2 млрд вон (~$27,31) — на билеты электронной лотереи, 144,7 млрд вон (~$122,7 млн) — на распечатанные лотерейные билеты.