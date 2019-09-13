Санкт-Петербург, , 08:53 — REGNUM Суд по интеллектуальным правам принял к производству иск ГУП «Петербургский метрополитен», оспаривающего позицию Роспатента в споре за стилизованное изображение буквы «М», которое истец использует для обозначения своей продукции. Предприятие настаивает, что данное изображение общеизвестно в России. Слушания по спору начнутся 11 ноября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, спор длится уже два года — с момента обращения ГУП в Роспатент. Последний иск был из-за недочетов оставлен без движения, но они были устранены. Дело принято к производству.

Примечательно: год назад — в октябре 2018 года ГУП уже оспаривал аналогичное решение Роспатента, вынесенное по обращению в том же году. Роспатент посчитал, что «использование заявителем обозначения осуществляется на территории только одного субъекта — города Санкт-Петербурга», то есть в стране в целом оно необщеизвестно. Тогда истцу в суде удалось отстоять свою позицию. ГУП настаивал, что регион — «туристическая столица» России, которую ежегодно посещает большое количество туристов.

Сейчас истец обжалует отказное решение от мая 2019 года по тому же вопросу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, товарный знак часто выступает «яблоком раздора». Так весной 2019 года компания «Хартунг» потребовала досрочно прекратить защиту одного из них. Стороной в деле выступала группа ГАЗ (штаб-квартира в Нижнем Новгороде) и речь шла об использовании товарного знака советского автомобиля «Победа».