Уфа, , 08:52 — REGNUM Современное производство осветительных приборов и их компонентов для внедрения энергоэффективных систем в городских и сельских населённых пунктах республики планируют создать в Башкирии. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По словам руководителя ООО «Башлайт» Рифата Фархутдинова, в случае запуска производства осветительных приборов, в Башкирии будет закрыта потребность в этом оборудовании. Кроме этого, планируется, что завод будет работать и на обеспечение других регионов страны светодиодными светильниками.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поддержал проект, заметив, что в республике в сфере ЖКХ реализуются программы, требующие поставки больших объемов приборов и оборудования, которые сегодня они закупаются за пределами республики.

«Мы готовы оказывать содействие местным производителям такой продукции при условии, что она будет качественной, энергоэффективной и безопасной», — подчеркнул Радий Хабиров.