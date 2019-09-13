Киев, , 08:30 — REGNUM В центральном офисе «Нафтогаза» царит настоящий бардак, а сама структура превратилась в «конвейер для отмывания денег», написал на своей странице в Facebook бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

По его словам, в компании ожидают коллапса после прекращения транзита российского газа, а специалисты «Нафтогаза» «просто в шоке от того, что может произойти этой зимой».

Вместе с тем, утверждает экс-депутат, информация о закачке в хранилища 17 млрд кубометров газа не соответствует действительности, а руководство компании надеется на то, что Евросоюз вынудит Россию сохранить транзит газа через территорию Украины.

Кроме того, добавил он, в случае прекращения транзита российского газа 16 городов, в том числе Одесса, Запорожье, Мариуполь и Херсон, окажутся без газоснабжения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина потребует у России компенсацию в случае, если компания «Газпром» будет настаивать на заключении нового транзитного контракта по газу на прежних условиях.

Напомним, 31 декабря 2019 года завершается действие транзитного газового договора между Украиной и Россией. В Киеве в первые дни следующего года ожидают масштабный энергетический кризис.

Новый раунд переговоров между Россией, Украиной и Евросоюзом относительно транзита российского газа после 1 января 2020 года состоится 19 сентября. Однако украинские эксперты полагают, что Еврокомиссия не будет выступать на стороне Киева и скорее склонна «добиваться капитуляции Украины».

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