Уфа, , 08:29 — REGNUM Производство форели в Краснокамском районе Башкирии будет увеличено в два раза. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

О намерениях расширить производство форели рассказал генеральный директор ООО «Кармановский рыбхоз» Игорь Армянинов на заседании инвестиционного комитета в правительстве республики.

По его словам, данная продукция пользуется высоким спросом у российских партнеров предприятия. Поэтому в рамках проекта по расширению производства, общий объем инвестиций которого составляет порядка 130 млн рублей, планируется построить биологические модули для выращивания форели мощностью до 200 тонн рыбы год. Уже построены два бассейна и вспомогательные помещения.

По словам врио главы Башкирии Радия Хабирова, данный проект получит компенсацию части затрат на приобретение оборудования.