Бишкек, , 08:25 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует подписать с правительством Киргизии пять совместных проектов по водоснабжению на 28 млн евро, сообщает 13 сентября издание 24.kg.

13 сентября в Бишкеке состоялась встреча премьер-министра Киргизии Мухаммедкалыя Абылгазиева с делегацией ЕБРР. Стороны отметили, что за всё время сотрудничества банк инвестировал в республику $730 млн. Текущий портфель банка в Киргизии составляет 184 млн евро, отметил премьер-министр.

Абылгазиев выразил надежду, что ЕБРР примет участие в развитии государственно-частного партнерства в республике. Стороны также обсудили перспективы сотрудничества.

Напомним, 9 сентября в парламенте Киргизии заявили, что ЕБРР планирует предоставить правительству республики кредит в размере 4 млн евро на реабилитацию системы водоснабжения в городе Джалал-Абад.

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