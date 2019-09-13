Пермь, , 08:22 — REGNUM В связи с отменой единого налога на вмененный доход (ЕНВД) Пермь рассчитывает на дотации из краевого бюджета. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, муниципалитету из бюджета региона выделят около 1,3 млрд рублей.

Эти средства планируют потратить на поддержку многодетных семей, бюджетников сферы культуры и дополнительного образования, а также переселенцев из аварийного жилья.

Стоит отметить, в России сейчас действует две похожие системы налогообложения: патент и ЕНВД. На федеральном уровне с 2021 года остается только патент.

В Перми решили ускорить этот процесс, и в гордуму уже внесен законопроект о досрочной отмене налога.