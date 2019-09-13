Москва, , 08:28 — REGNUM Задолженность по транспортному налогу за 2018 год российских автовладельцев в среднем составляет около 30% от объема годовых начислений. Об этом со ссылкой на документ консалтинговой компанией PwC сообщает РИА Новости.

В исследовании приводятся данные, согласно которым в регионах одной из проблем является работа с задолженностью по транспортному налогу. Причём в первую очередь это касается физических лиц. В ряде субъектов России задолженность превышает 60%.

По мнению экспертов PwC, проблему задолженностей можно решить пересмотрев подходы к налогообложению транспорта, в том числе с учетом социальных особенностей отдельных регионов.

Напомним, согласно данным Федеральной налоговой службы в Новосибирской области, стало больше граждан, пользующихся льготами по имущественным налогам. Так, среди владельцев автотранспорта каждый шестой в 2018 году получил налоговую льготу. В итоге общее число льготников увеличилось на 10 тыс. человек по сравнению с 2017 годом.

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