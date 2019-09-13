Цюрих, Швейцария, , 08:12 — REGNUM Швейцарский бизнес-магазин Bilanz составил список 30 богатейших людей и семей Германии. По подсчетам журнала, в этом году число миллиардеров среди граждан ФРГ составило 259. Это на 31 больше, чем годом ранее, и самое высокое число, чем когда-либо.

На первом месте с состоянием в €41,5 млрд продолжает оставаться 79-летний сын основателя сетей супермаркетов Kaufland и Lidl Дитер Шварц. Второе и третье место с состоянием в €18 млрд у каждой занимают семьи Тео Альбрехта-младшего и Вольфганга Порше. Первой принадлежит сеть магазинов-дискаунтеров Aldi Nord. Порше является одной из ключевых фигур и держателем акций Porsche и Volkswagen.

Суммарные активы тысячи самых богатых немцев в сравнении с прошлым годом выросли на 3,33% и составили €1,053 трлн. Впервые порог в триллион был превышен в 2018 году.