Москва, , 08:08 — REGNUM В Москве в районе Царицыно по программе реновации построят жилой дом по индивидуальному проекту, сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: В Москве по реновации строится 123 жилых дома

Это будет двухсекционный жилой дом на 194 квартиры с улучшенной планировкой площадью 10 тыс. 698 кв. метров.

Фасад облицуют панелями под кирпич. На первом этаже будут располагаться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы и кружки для детей. Дом планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в настоящее время строится 123 дома по программе реновации.

Подробнее: На 16% выросла стоимость новых квартир по реновации в Москве