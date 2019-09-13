Москва, , 08:07 — REGNUM Правительство России обсуждает масштабную программу модернизации городского общественного транспорта в регионах, инициатором которой стала государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». Об этом 13 сентября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий проект.

Отмечается, что на первом этапе в программу войдут Воронеж, Волгоград, Екатеринбург, Пермь, Саратов, Нижний Новгород, Тверь, Челябинск, Новосибирск и Казань. Объем инвестиций на первом этапе — 340 млрд рублей. Предполагается закупить 5,9 тыс. автобусов, 1,3 тыс. троллейбусов, 1,5 тыс. трамвайных вагонов, а также реконструировать инфраструктуру.

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После реализации пилотных проектов в концепции заложено масштабирование программы еще на 40 городов, на это потребуется 707 млрд рублей. Помимо автобусов будут закуплены 1,9 тыс. электробусов в 15 городах, включая Омск, Самару, Краснодар, Красноярск, Уфу.

В дальнейшем программа может быть распространена более чем на тысячу российских городов. За исключением Москвы и Санкт-Петербурга, на это потребуется, по предварительным подсчетам, 2,1 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что корпорация активно включилась в работу по всем национальным проектам. По его словам, ВЭБ вошла во все рабочие инструменты правительства РФ, принимает активное участие практически во всех мероприятиях, которые проводит правительство.

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