Село Пономарёвка, Оренбургская область, , 08:06 — REGNUM В Оренбургской области общество с ограниченной ответственности оштрафовали в общей сложности на 800 тыс. рублей за сельскохозяйственные участки, заросшие сорняками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по региону.

В ходе проверки выявлено два участка, чья общая площадь более 2,7 тыс. га, которые у компании находятся в аренде, не используются по назначению и заросли сорняками.

За административным наказанием последовало предписание о необходимости проведения работ и возвращении земель в сельхозоборот до 22 апреля 2020 года.

По данным Россельхознадзора, с начала 2019 года проверке подвергнуто свыше 95 тыс. га сельхозугодий. Выявлено 60 нарушений требований земельного законодательства. От нарушителей потребовали устранения недостатков. После агротехнических и агрохимических мероприятий в сельхозоборот вернули 600 га земли.