Курган, , 07:55 — REGNUM В Курганской области Федеральная налоговая служба подала в арбитражный суд иск к дочернему предприятию «Курганмашзавода» — к «Зауральскому кузнечно-литейному заводу» — с требованием банкротства. Налоговики требуют с предприятия более 52,8 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда.

Слушание по делу назначено на 25 сентября 2019 года. УФНС требует от ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод» 40,799 млн рублей основного долга, 11,4 млн рублей пени и 571 тыс. рублей штрафа.

Ранее научно-производственная фирма «СК"-GROUP» заявляла о долгах Зауральского кузнечно-литейного завода в 30,5 млн рублей и требовала его банкротства. Данный иск был отклонён в апреле 2019 года.

ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод» (ЗКЛЗ) производит заготовки и комплектующие для выпускаемой «Курганмашзаводом» военной и гражданской техники, а также гусеницы и детали ходовых систем для промышленных тракторов и вездеходов, заготовки для автомобильных двигателей, насосов для нефтедобычи, трубопроводную арматуру, детали автосцепки вагонов и другие изделия. На предприятии трудятся около двух тысяч человек.

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