Челябинск, , 07:52 — REGNUM В Челябинске на Троицком тракте будет возведён новый мост. Работы ведёт АО «Южуралмост», в них задействованы 25 рабочих и 15 единиц техники, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас рабочие делают уже четвёртую опору моста. Также идут отделочные работы, монтаж ригеля. Большое внимание рабочие уделяют выносу инженерных сетей, которые проведены под мостом, в том числе электрических проводов, кбелей связи и т.д.

«Это трудоёмкая и длительная, но необходимая работа», — отмечает директор компании по строительству и эксплуатации автодорог Алексей Струговец.

С созданием моста закончится первый этап реконструкции путепровода. Второй запланирован на 2020 год.