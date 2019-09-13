Москва, , 07:50 — REGNUM В Москве в настоящее время зарегистрировано около 680 тыс. микропредприятий. На них работают более 1 млн москвичей, сообщается на портале мэра столицы.

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По словам заммэра Натальи Сергуниной, это около 40% всех занятых в малом и среднем бизнесе.

Микропредприятия обычно располагаются в шаговой доступности от жилых домов или в самих домах. Это небольшие кафе, салоны красоты, мастерские по ремонту одежды и обуви, магазинчики и т .д.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве доля поступлений в бюджет от малого и среднего бизнеса составляет 23,2%.

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