Москва, , 07:37 — REGNUM В России повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году до 12 130 рублей коснется 3,2 млн трудящихся, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

По его словам, половина из них заняты в государственных и муниципальных учреждениях. Для данных целей из федерального бюджета будет выделено порядка 5,8 млрд рублей, еще 15,1 млрд рублей — их региональных, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 11 280 рублей. При доведении его до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения в 12 130 рублей увеличение составит 850 рублей.

Напомним, ранее Топилин заявил, что число граждан России, доходы которых ниже прожиточного минимума, может снизиться к концу 2019 года.

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