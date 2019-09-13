Нур-Султан, , 07:33 — REGNUM Объем кредитования оптовой и розничной торговли в Казахстане по итогам января-июля 2019 года составил 2,9 трлн тенге ($7,5 млрд), что на 18,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 13 сентября сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные Национального банка республики.

За отчетный период общий объем кредитования составил 8,1 трлн тенге ($21 млрд), что на 12,7% больше, чем в январе-июле 2018 года. Объем кредитования промышленности вырос на 5,6%, до 1 трлн тенге ($2,6 млрд). Кредитование строительной отрасли сократилось на 21,9%, до 238,9 млрд тенге ($617 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 августа 2019 года объем кредитования физических лиц в Казахстане составил 6,01 трлн тенге ($15,5 млрд), что на 21,7% больше, чем годом ранее.

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