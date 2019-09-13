Сеул, , 07:33 — REGNUM Южнокорейские производители пива укрепляют свои позиции на рынке Китая. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по поощрению инвестиций (KOTRA).

Согласно опубликованным данным, за последние три года экспорт пива из Южной Кореи в Китай вырос в четыре раза, что позволило занять третье место на рынке.

В 2016 году объем экспорта пива в Китай составил $25 млн, в 2017 году — $50 млн вон, в 2018 году — $91 млн.

Известно, лидером китайского рынка пива является Мексика ($251 млн), второе место принадлежит Германии с показателем $191 млн.

С другой стороны, в прошлом году импорт китайского пива в Южную Корею составил $40,91 млн.

Известно, что в 2018 году китайское пиво занимало второе место на рынке, уступая лишь продукции японского производства ($78,3 млн).