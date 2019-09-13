Чунцин, Китай, , 07:30 — REGNUM Китайская автокомпания Great Wall Motors в городе Чунцин запустила свой пятый завод. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Теперь у бренда в Китае четыре завода полного цикла и один в России в Тульской области.

Город Чунцин был выбран для размещения автопредприятия из-за выгодного экономического расположения, которое дает компании преимущество в логистической сфере. Кроме того, выбранный город обладает мощной производственной базой и сервисным потенциалом.

В компании уверены, что строительство автопредприятия в Чунцине даст возможность создать более конкурентоспособную продукцию и придаст дополнительный импульс разработке новых моделей.

Напомним, компания Great Wall намерена инвестировать в производство машин в РФ более 42 млрд рублей. Денежные средства будут вложены в строительство заводов, в которых будут выпускаться машины сегмента SUV. На этих предприятиях будет осуществляться не только сборка из импортируемых деталей и узлов, но и производство этих компонентов.

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