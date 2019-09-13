Москва, , 07:22 — REGNUM Житель Санкт-Петербурга Александр Грабовский обратился в суд по интеллектуальным правам с иском о признании недействительным решения Роспатента от 18 мая 2018 года. В споре речь идёт о патенте на изобретение, правообладателем которого является ПАО «КамАз». Иск суд начнёт рассматривать 7 октября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В своём исковом заявлении Грабовский просит признать недействительным решение Роспатента «об отказе в удовлетворении возражения от 26.12.2018 года против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №104 246».

"Суд усматривает из материалов дела, что Грабовский А.А. оспаривал действительность патента Российской Федерации на изобретение №104 246, правообладателем которого является публичное акционерное общество «КамАз», — отмечается в материалах суда.

Компанию привлекли в дело третьим лицом.

Из открытых источников за указанным в деле номером числится автоопрыскиватель для борьбы с сельхозвредителями, оформленный в 1955 году. Изобретение представляет собой резервуар, установленный в кузове автомобиля или тележке, куда заливаются растворы ядохимикатов с возможностью распыления.

Напомним, автоконцерн работает с 1976 года, его штаб-квартира базируется в Набережных Челнах (Татария). Компании, по данным с официального сайта, принадлежит 45% рынка тяжелых грузовых автомобилей в России. Помимо этого, она выпускает и сельскохозяйственную автотехнику.