Москва, 13 сентября 2019, 07:22 — REGNUM Житель Санкт-Петербурга Александр Грабовский обратился в суд по интеллектуальным правам с иском о признании недействительным решения Роспатента от 18 мая 2018 года. В споре речь идёт о патенте на изобретение, правообладателем которого является ПАО «КамАз». Иск суд начнёт рассматривать 7 октября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В своём исковом заявлении Грабовский просит признать недействительным решение Роспатента «об отказе в удовлетворении возражения
Компанию привлекли в дело третьим лицом.
Из открытых источников за указанным в деле номером числится автоопрыскиватель для борьбы с сельхозвредителями, оформленный в 1955 году. Изобретение представляет собой резервуар, установленный в кузове автомобиля или тележке, куда заливаются растворы ядохимикатов с возможностью распыления.
Напомним, автоконцерн работает с 1976 года, его штаб-квартира базируется в Набережных Челнах (Татария). Компании, по данным с официального сайта, принадлежит 45% рынка тяжелых грузовых автомобилей в России. Помимо этого, она выпускает и сельскохозяйственную автотехнику.