Москва, , 07:12 — REGNUM Торги по нефти 12 сентября завершились в минусе на 1,09%. На американской сессии цена на Brent снижалась до $58,89. Рынок оказался под давлением из-за того, что на встрече ОПЕК+ не было принято решение о более значительном сокращении поставок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Новый министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бин Салман, заявил, что решение о более значительных сокращениях добычи не будет принято до запланированного на декабрь заседания картеля. На встрече было дано обещание сохранять добычу в рамках ранних квот.

Сегодня, 13 сентября, на торгах в Азии нефть подешевела на 0,32%. Цена находится в ценовом корриде диапазоном 9,3% ($5,4) с начала августа. Его границы сейчас проходят через уровни $57,95 — 63,35.

Драйверы для выхода цены из этого диапазона отсутствуют. Значит сегодня ожидается колебания цен на нефть внутри него до закрытия недели.

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