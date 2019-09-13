Пекин, 13 сентября 2019, 05:38 — REGNUM Китайский технологический гигант компания Huawei стала спонсором предстоящего ежегодного Саммита информационных технологий связи в Намибии, сообщает 12 сентября агентство Синьхуа.
Компания вложила 110 тыс. намибийских долларов ($7500), сообщил министр технологий и связи Намибии Стенли Симатаа. По его словам, форум призван придать импульс развитию экономики четвертого технологического уклада в стране.
Как сообщало ИА REGNUM, китайский гигант электронной торговли Alibaba запускает свою первую студенческую программу для учащихся из стран Африки.
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