Хабаровск, , 06:06 — REGNUM В Хабаровском крае ПАО «Хабсудмаш» задолжало своим рабочим более 20 млн рублей заработной платы. Только после вмешательства СК РФ по Хабаровскому краю деньги людям были выплачены, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Следователи восстановили права 172 рабочих. В настоящее время продолжается проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край вошел в ТОП-5 регионов-лидеров по зарплатным долгам в России. По состоянию на 1 июля работодатели задолжали жителям региона 116,2 млн рублей.