Пекин, , 05:14 — REGNUM Двусторонняя торговля между Китаем и Россией за восемь месяцев 2019 года выросла на 4,5%, сообщили в Министерстве коммерции КНР, передает 12 сентября агентство Синьхуа.

Объем двусторонней торговли между странами составил $70,59 млрд за указанный период, что на 4,5% больше в годовом исчислении, сообщил пресс-секретарь министерства Гао Фэн.

Прямые китайские инвестиции в Россию выросли на 13% относительно первых семи месяцев 2018 года за аналогичный период текущего года и покрыли целый ряд секторов, включая энергетику, сельское хозяйство и лесную сферу, а также автомобилестроение и пищевую промышленность.

Стороны также создали совместный научно-технологической фонд с целью поддержки инвестиций и сотрудничества в этой сфере, отметил Гао.

Отметим, что Китай продолжает оставаться и укреплять свой статус главного торгового партнера России. Двусторонний торговый оборот между странами в 2018 году достиг $100 млрд. К 2024 страны намерены выйти на объемы в $200 млрд.