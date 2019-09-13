Куньмин, Китай, , 05:04 — REGNUM Мировой мебельный гигант IKEA запускает строительство своего первого магазина в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 12 сентября агентство Синьхуа.

Магазин IKEA Calvin Teo

Магазин в столице Юньнани городе Куньмине должен начать свою работу уже к концу 2020 года. В его строительство будет вложено более 1 млрд юаней (около $141 млн) и он будет насчитывать три этажа общей площадью более 120 тыс. кв. метров, сообщили в компании.

Как отметил директор китайского направления компании IKEA Лукаш Островски, Поднебесная является одним из самых важны рынков для компании, в связи с чем он полностью уверен в успехе нового начинания.

Напомним, что первый магазин IKEA на материковой части Китая был открыт в Шанхае в 1998 году. С тех пор более 35 магазинов было будет насчитываться по всему Китаю уже к 2020 году. В настоящее время уже работает 28 из них в 22 городах страны, еще восемь находятся на этапе строительства.