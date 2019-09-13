Нарьян-Мар, , 04:53 — REGNUM Победителем аукциона на пользование недрами на Ямботысском участке в Ненецком автономном округе, получив право на геологическое изучение, разведку и добычу нефти на 25 лет, стала «дочерняя» компания ПАО «Татнефть» — ООО «Татнефть-НАО». К концу торгов начальная цена лота выросла в три раза, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы тендера.

При начальной цене 34 459 027 рублей он был приобретён за 96 485 275,6 рубля. Участок площадью 1211,8 кв. км расположен на территории государственного природного заказника регионального значения «Вашуткинский», поэтому работы победитель должен будет согласовать с департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса округа.

«Участок расположен в 95 км к западу от г. Воркута. Через месторождение проходит нефтепровод соединённый с магистральным нефтепроводом Усинск-Ухта-Ярославль», — отмечается в документации и уточняется, что «по участку недр извлекаемые ресурсы нефти составляют категории Dл — 1,8 млн т, D1 — 17,0 млн т».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Татнефть-НАО» учреждено ПАО «Татнефть» в сентябре 2018 года для геологоразведочных работ, а также изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Напомним, ПАО «Татнефть» является крупнейшим налогоплательщиком Татарии и входит в пятёрку крупнейших компаний по нефтедобыче в России. С начала 2019 года компании, входящие в группу «Татнефти», добыли 19 933,1 тыс. тонн нефти — на 606,6 тыс. тонн больше, чем за тот же период 2018 года.