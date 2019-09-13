Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 06:04 — REGNUM На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре покинул стапельный цех корвет «Алдар Цыденжапов», получивший имя в честь Героя России, погибшего во время несения службы на линкоре «Быстрый». В 2010 году матрос Алдар Цыденжапов предотвратил крупную аварию и спас от гибели экипаж линкора в составе 348 человек.

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В настоящее время корвет доставлен в док. В ближайшее время начнутся достроечные работы и испытания. Передача судна Тихоокеанскому флоту назначена на 2020 год.

«Алдар Цыденжапов» — третий корвет, построенный для ТОФ амурскими корабелами.

Как сообщало ИА REGNUM, ССК «Звезда» в Приморском крае будет строить арктические газовозы по корейскому проекту.