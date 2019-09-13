Урумчи, Китай, , 04:43 — REGNUM Автомобильная фабрика SAIC Volkswagen, расположенная в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, планирует расширить свои мощности по производству внедорожников в середине 2020 года, сообщает 12 сентября агентство Синьхуа.

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Новая линия по производству внедорожников модели Тхару уже смонтирована, и, как ожидается, будет запущена на полную мощность уже в июле 2020 года, сообщил генеральный директор компании SAIC Volkswagen (Xinjiang) Automotive Co., Ltd. Фу Сюэцзюнь.

Ранее синьцзянское подразделение производило только седаны модели Сантана количеством 20 тыс. единиц в год. После запуска новой линии, общее количество ежегодно выпускаемых автомобилей достигнет 50 тыс. единиц.

Отметим, что синьцзянское подразделение SAIC Volkswagen расположено в столице автономного района городе Урумчи и является первым заводом именитого бренда по производству пассажирских автомобилей, построенных на западе Китая.

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