Урумчи, Китай, 13 сентября 2019, 04:43 — REGNUM Автомобильная фабрика SAIC Volkswagen, расположенная в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, планирует расширить свои мощности по производству внедорожников в середине 2020 года, сообщает 12 сентября агентство Синьхуа.

Эмблема Volkswagen
Эмблема Volkswagen
Pixabay.com

Новая линия по производству внедорожников модели Тхару уже смонтирована, и, как ожидается, будет запущена на полную мощность уже в июле 2020 года, сообщил генеральный директор компании SAIC Volkswagen (Xinjiang) Automotive Co., Ltd. Фу Сюэцзюнь.

Ранее синьцзянское подразделение производило только седаны модели Сантана количеством 20 тыс. единиц в год. После запуска новой линии, общее количество ежегодно выпускаемых автомобилей достигнет 50 тыс. единиц.

Отметим, что синьцзянское подразделение SAIC Volkswagen расположено в столице автономного района городе Урумчи и является первым заводом именитого бренда по производству пассажирских автомобилей, построенных на западе Китая.

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