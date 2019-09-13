Шанхай, Китай, , 04:11 — REGNUM В шанхайскую пилотную зону свободной торговли Линьган в Китае (FTZ) было привлечено в общей сложности инвестиций на 11 млрд юаней ($1,55 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

Подписанные соглашения фокусируются на ключевых сферах развития района Линган, будь то искусственный интеллект, гражданская авиация, транспорт на новых видах энергии, производственное оборудование, а также интегральные схемы.

Началось также осуществление трех проектов — развитие газотурбинного производства, строительство производственного парка и парка автомобилей на новых видах энергии.

По итогам переговоров с партнерами, зона Линьган в перспективе может иметь еще 70 проектов суммарно на 100 млрд юаней инвестиций.

Напомним, что официально зона Линьган была запущена в августе текущего года. Ее задачей является стать одной из самых конкурентоспособных зон свободной торговли в мире, а также привлечь как можно больше иностранных инвестиций.