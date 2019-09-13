Тирасполь, , 01:08 — REGNUM Обвинения в «финансировании терроризма», которым молдавские банки аргументируют закрытие счетов приднестровских предприятий, не выдерживают никакой критики. Об этом заявил по итогам встречи с вице-премьером Молдавии по «реинтеграции» Василием Шовой глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, передает ИА REGNUM.

«У нас существенные различия даже в данных по количеству действующих счетов. По данным Приднестровского республиканского банка, который выдает разрешения на открытие таких счетов на территории Молдовы, таких предприятий всего 25, а не сотни, как утверждает молдавская сторона», — сказал Игнатьев.

Он добавил, что «международные партнеры понимают крайне оперативный и острый характер проблемы». «Ее необходимо решать скорейшим образом», — подчеркнул Виталий Игнатьев.

Он сообщил, что на 16 сентября запланировано заседание экспертной (рабочей) подгруппы по банковскому взаимодействию. «Нам гарантировали, что приедут представители Национального банка Молдовы, который является регулятором. Судя по всему, действия по закрытию корреспондентских счетов носят централизованный характер, и Национальный банк Молдовы о них хорошо осведомлен. Поэтому я надеюсь, что приднестровским и молдавским специалистам удастся прийти к общему знаменателю», — резюмировал Игнатьев.

На прошлой неделе, напомним, молдавский коммерческий банк, в котором были открыты счета целого ряда приднестровских предприятий, заблокировал проведение всех операций и потребовал закрыть счета. В Кишиневе это объяснили «борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма».

Приднестровье считает аргументы надуманными и в этой связи уже провело консультации с участниками переговорного процесса по урегулированию молдавско-приднестровского конфликта. А президент ПМР Вадим Красносельский обратился к России в связи с блокированием счетов в Молдавии.

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