Кишинёв, , 00:55 — REGNUM Власти Молдавии намерены вернуть в собственность государства национальную авиакомпанию Air Moldova, которая была приватизирована при сомнительных обстоятельствах при прежней власти. Как заявил президент Молдавии Игорь Додон, эта тема обсуждалась 12 сентября на заседании Высшего совета безопасности Молдавии, передает ИА REGNUM.

По его словам, для этого есть предпосылки и аргументы, чтобы расторгнуть соглашение о приватизации авиакомпании.

На заседании также анализировалась ситуация в Кишиневском международном аэропорту. «Сейчас проводится большая работа по аудиту инвестиций. Компания Avia Invest взяла на себя обязательство инвестировать в аэропорт. Есть сомнения, что такие инвестиции были проведены», — сказал Игорь Додон.

По его словам, несколько дней назад правительство уже инициировало расторжение подписанного с Avia Invest договора о концессии аэропорта ввиду нарушений законодательства.

В тот же день премьер-министр Майя Санду объявила, что Агентство госсобственности подало иск против ООО Avia Invest, в котором потребовало признать недействительным договор от 30 августа 2013 года о концессии Кишиневского международного аэропорта.

Аэропорт Кишинева в 2013 году сдали в концессию на 49 лет компании, близкой к олигарху Илану Шору, осужденному судом первой инстанции по делу о «краже миллиарда». Позже контроль над аэропортом предположительно перешел к олигарху Владимиру Плахотнюку. И Шор, и Плахотнюк бежали из Молдавии 14 июня после отстранения Плахотнюка от власти.

В августе собственники Avia Invest попытались «обналичить» актив, продав его компании NR Investments Ltd Натаниэля Ротшильда. Тогда власти Молдавии арестовали имущество компании Avia Invest, получившей в концессию аэропорт Кишинева, но сделка все же была проведена.

Отметим, что интерес к аэропорту Кишинева также проявляли ряд российских компаний.

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