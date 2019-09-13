Бишкек, , 00:17 — REGNUM Правительство Киргизии рассматривает вопрос о создании специализированного жилищного фонда для обеспечения жильем инвалидов, детей-сирот и выпускников интернатов. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Ken Flottman

Отмечается, что только для обеспечения жильем только одной из этих социально уязвимых групп — лиц с ограниченными возможностями здоровья, необходимо выделить из государственного бюджета свыше 20 млрд сомов (18,7 млрд рублей).

Поэтому в правительстве разработали проект Положения о порядке предоставления жилых помещений, в котором предусмотрено, что жильем их будут обеспечивать за счет имущества, конфискованного на основании обвинительного приговора суда.

Также киргизстанские власти надеются, что часть жилья для инвалидов, детей-сирот и выпускников интернатов удастся приобрести на пожертвования граждан, бизнес-компаний, различных благотворительных организаций, фондов и международных доноров.