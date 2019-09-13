Бишкек, , 00:11 — REGNUM В Киргизии продолжается уборка пшеницы. По состоянию на 22 августа уже намолочено 489,6 тысячи тонн, что на 4,9% меньше чем за аналогичный период 2018 года. Об этом говорится в отчете национального статистического комитета республики.

В Ошской области показатель снизился на 13% по сравнению с прошлогодним, в Таласской области — на 12,9%, в Джалал-Абадской области — на 8,4%, в Чуйской области — на 2,7%.

Одновременно с этим сбор ячменя увеличился на 9,3% и достиг 399,7 тысячи тонн.

Рост показателя зафиксирован в Нарынской области — на 130%, в Джалал-Абадской области — на 50%, в Таласской области — на 18% и в Чуйской области — на 6,4%.

Производство овощей в целом по Киргизии возросло на 4,5% — до 584,6 тысячи тонн.

В том числе в Нарынской области — на 80%, в Иссык-Кульской области — на 15,5%, в Таласской области — на 9% и в Чуйской области — на 7%.