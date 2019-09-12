Сочи, Краснодарский край, , 23:43 — REGNUM Россия и Израиль организуют деловой форум для бизнесменов, связанный с заседанием межправительственной комиссии, сообщил 12 сентября журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Сочи.

Форум будет направлен на обеспечение прямых контактов деловых кругов двух стран и состоится не позднее декабря 2019 года, уточнил российский министр иностранных дел.

«В увязке к межправительственной комиссии будет созвана очередная встреча делового совета, деловой форум состоится по продвижению прямых контактов между бизнесменами», — сказал Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, главной темой переговоров Путина и Нетаньяху были ситуация в Сирии и вопросы, касающиеся отношений Израиля и Ирана.

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