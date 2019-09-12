Нижний Новгород, , 21:58 — REGNUM Программа капитального ремонта 2019 года в Нижегородской области, по состоянию на сентябрь, выполнена на 33% от плана. Об этом заявил в ходе заседания комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству советник главы регионального Фонда капремонта Виктор Нестеров.

По его словам, в настоящее время фонд закрывает долги прошлых лет, выполняя работы по двум краткосрочным планам капремонта на 2014−2016 годы и на 2017−2019 годы.

Так, показатель выполнения работ по первой программе составляет 67% от плана. Программа 2017 года выполнена на 73%, 2018 года — на 56% и 2019 года — на 33%.

Глава комиссии Владимир Аношкин отметил, что имеет место переходящий из года в год вал невыполненных работ, поскольку в период становления фонда было много недоработок. Сейчас фонд пытается параллельно с выполнением плана 2019 года закрывать эти последствия.

Как сообщало ИА REGNUM, показатель собираемости взносов за капремонт увеличился в Нижегородской области с 80% в 2018 году до 88% — в 2019 году. При этом долг органов местного самоуправления по оплате взносов составляет 563 млн рублей. Основную часть неоплаченных взносов или 77% составляет задолженность администрации Нижнего Новгорода, которая достигла 434 млн рублей.