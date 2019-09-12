Нижний Новгород, , 21:46 — REGNUM Задолженность органов местного самоуправления по оплате взносов на капремонт в Нижегородской области составляет 563 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в гордуме Нижнего Новгорода со ссылкой на данные регионального Фонда капремонта.

В частности, основную часть неоплаченных взносов или 77% составляет задолженность администрации Нижнего Новгорода, которая составляет 434 млн рублей.

В целом в регионе показатель собираемости взносов увеличился с 80% в 2018 году до 88% — в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне генеральным директором Фонда капитального ремонта Нижегородской области назначен Дмитрий Гнатюк. Он стал четвертым руководителем организации за 1,5 года.