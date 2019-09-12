Нижний Новгород, , 21:35 — REGNUM В Приокском районе Нижнего Новгороде в течение трех лет планируется построить Центр ядерной медицины. Соответствующую заявку на выделение земельного участка под объект одобрил Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

С заявкой на выделение участка для реализации инвестпроекта обратилось ООО «ПЭТ-Технолоджи». Площадь участка составит более 4,5 тыс. кв метров. Объем инвестиций оценивается в размере 908,4 млн рублей.

Кроме того, Совет одобрил заявку на земельный участок для строительства детского сада в Арзамасе на 260 мест. Срок строительства — 16 месяцев, объем инвестиций — 200 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 12 районах Нижегородской области планируется организовать сеть межрайонных центров онкологической помощи (ЦОАП). Такие центры к 2024 году должны появиться в Арзамасе, Балахне, Выксе, в Городце, Кстове, Лыскове, Павлове, Починках, Семенове, Сергаче, Шахунье и на Бору. На базе Павловской ЦРБ такой центр начнет работать уже в 2019 году. Также в этом году проводятся подготовительные мероприятия по созданию центров на базе Балахнинской и Семеновской ЦРБ.