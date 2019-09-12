Нижний Новгород, , 21:24 — REGNUM Власти Нижегородской области рассматривают перспективы мультимодальных перевозок в областном центре. В частности, Сормовскую линию метро планируется продолжить электричками, сообщил вице-губернатор Сергей Морозов.

Нижегородское метро Metronn.ru

По его словам, этот вариант перевозок может быть реализован с участием ВЭБ. РФ и ОАО «РЖД».

Также он уточнил, что тема строительства метро до 2024 года пока туманна с точки зрения финансирования.

«Мы не замораживаем тему до 2024 года, но, не понимая источников финансирования, начинать работу по строительству новых линий метрополитена не имеет смысла», — цитирует замгубернатора НИА «Нижний Новгород».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе заседания комитета по бюджету и налогам в Заксобрании Нижегородской области 10 сентября стало известно, что новые станции метрополитена строить не будут в течение пяти лет — до 2024 года. В бюджете на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов финансирование на строительство не заложено. По словам главы комитета Александра Шаронова, соответствующий вопрос был направлен губернатору области Глебу Никитину еще весной 2019 года. Ответ гласит, что до 2024 года работы в рамках возведения станций метрополитена не планируются.