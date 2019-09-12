Барнаул, , 10:01 — REGNUM С 13 сентября в Барнауле в связи с реконструкцией тепловых сетей временно будет ограничена подача горячего водоснабжения на срок от 5 до 10 дней для одной тысячи жителей Железнодорожного района города. Как сообщает управление по внешним связям алтайского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК), ремонтные работы проводятся в рамках программы подготовки к отопительному сезону 2019−2020 годов.

Сибирская генерирующая компания продолжает реализацию ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей в Барнауле. Всего на 12 сентября, в рамках подготовки теплосетевого комплекса Барнаула к предстоящему отопительному сезону, специалистами СГК заменено порядка 26,3 км трубопроводов тепла и горячего водоснабжения. В связи с проведением работ по реконструкции теплосетей под отключение горячей воды с 13 и 16 сентября попадают: с 9:00 по местному времени 13 сентября до 17:00 по местному времени 18 сентября — жители многоквартирного дома на ул. С. Республик, 44; с 9:00 по местному времени 16 сентября до 17.00 26 сентября — жители четырех многоквартирных домов на ул. Молодежной, 111 и 136, ул. Шевченко, 144а и пер. Революционном, 120а.

Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках Октябрьского, Центрального и Индустриального районов Барнаула, требующие временное ограничение ресурса. Отключенными остаются: с 29 августа по 15 сентября включительно — больница на ул. Суворова, 13; с 9:00 по местному времени 3 сентября до 9.00 17 сентября — жители 13 многоквартирных домов, больница и 3 административных здания на улицах Короленко, Никитина и Гоголя; с 9:00 по местному времени 9 сентября до 17.00 16 сентября — жители 7 многоквартирных домов и один детский сад на улицах Беляева и Чудненко.

Всего под ограничением горячего водоснабжения в разное время окажутся 2 667 барнаульцев, проживающих по перечисленных адресам.

Все данные по плановым ограничениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.

Список объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте.