Москва, 12 сентября 2019, 21:13 — REGNUM Для того чтобы рост ВВП РФ по итогам 2019 года составил более 1%, экономика должна вдвое ускориться во втором полугодии, но предпосылок для этого нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября заявил начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
Рост ВВП в 2019 году составит максимум 1%, несмотря на то, что Минэкономразвития ожидает показателей в 1,3% по итогам года, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на пленарном заседании Московского финансового форума.
«Такие оценки вполне объективны. К сожалению, экономический рост в этом году действительно остается крайне слабым. Рост ВВП в первом полугодии составил лишь 0,7%, а цены на нефть и добыча в РФ резко сократились в мае — июне», — заявил Авакян.
Так, по его словам, для того чтобы рост ВВП по итогам 2019 года составил больше 1%, во второй половине года экономика должна ускориться до 1,4%.
«Каких-то перспектив того, что экономика вдруг во втором полугодии ускорится в два раза, я не вижу. Если говорить глобально, то рост ВВП замедлился уже очень давно и по очень многим причинам, главная из которых — падение потребительского спроса. Есть также структурные ограничения, которые ограничивают потенциал роста 2%, но это, скорее, как общий негативный фон, и они оказывает не текущее влияние на экономику, а долгосрочное», — отметил Авакян.