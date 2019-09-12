Ижевск, , 20:33 — REGNUM В настоящее время концессионер уже начал работы в рамках завершения строительства 50-метрового бассейна в Ижевске. До конца текущей недели будет подписано концессионное соглашение с КСК «Зенит», сообщил первый зампред правительства Удмуртии Александр Свинин.

«Предварительные работы на свой страх и риск концессионер ведет уже сейчас. Это уборка внутренних помещений, вывоз мусора», — цитирует вице-премьера «Коммерсантъ-Ижевск».

По его словам, кредитный комитет нескольких банков, которые планируют финансировать концессию, состоится до конца сентября текущего года. Свинин добавил, что до указанного времени ВЭБ. РФ также примет решение о финансировании проекта.

В рамках концессионного соглашения о реконструкции ледового дворца «Ижсталь» сейчас корректируется техзадание и проектно-сметная документация в связи с утерей старого пакета документов.

«В конце года оборудование для реконструкции придет в Ижевск и его можно будет устанавливать», — заключил Свинин.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года сообщалось, что оба объекта планируется отдать в концессию на 15 лет. В числе потенциальных концессионеров назывался КСК «Зенит», учредителем которого является минимущества Удмуртии. Ориентировочная стоимость реконструкции «Ижстали» указывалась в размере 636,5 млн рублей. Достройка бассейна оценивалась в 787,3 млн рублей.